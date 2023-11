Aktion „Lachen schenken“: Werbegemeinschaft Rehau sammelt für Kinder- und Jugendhospiz Bamberg

Bis Weihnachten dauert es nicht mehr lang. Die ersten werden sich schon nach Geschenken umschauen, und auch die Spendenaktionen starten so langsam. Eine ist schon gestartet. Die Werbegemeinschaft Rehau sammelt aktuell Spenden für das Kinder- und Jugendhospiz in Bamberg. Die Aktion: „Lachen schenken“ läuft noch bis zum 3. Dezember. In teilnehmenden Lokalen steht eine Spendenbox, ein sogenannter Spendenstern. Ziel ist es, den betroffenen Kindern und Eltern in der Einrichtung über die Weihnachtsfeiertage eine Freude zu machen.