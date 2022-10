Aktion „Gelbes Band“: Obsternte in Marktredwitz nun möglich

Äpfel und Birnen aus dem eigenen Garten schmecken oft besser, als das Obst, das wir im Supermarkt kaufen können. Wer keine eigenen Obstbäume im Garten stehen hat, kann ab sofort Früchte von Bäumen im Stadtgebiet von Marktredwitz ernten. Als erste Kommune im Landkreis Wunsiedel beteiligt sich die Stadt Marktredwitz an der Aktion „Gelbes Band“. Dabei sind an acht Standorten in der Stadt Obstbäume gepflanzt und mit einem gelben Band markiert worden. Das Obst von diesen Bäumen dürft ihr kostenlos und ohne Rücksprache ernten – und das ab sofort. Wie die Stadt in einer Pressemeldung mitteilt, sind die Früchte nun reif.