Aktion „Gelbes Band“: Obst ernten bei der Hochschule Hof ausdrücklich erlaubt

Obst von Privatgelände zu ernten ist eigentlich verboten. Wenn der Baum mit einem gelben Band gekennzeichnet ist, dann ist das Ernten aber ausdrücklich erlaubt. Die bundesweite Aktion soll dafür sorgen, dass mehr Obstbäume abgeerntet werden und dadurch mehr Obst verwertet wird. Auch die Hochschule Hof beteiligt sich. An den Standorten in Hof und Münchberg könnt ihr also das Obst von den gekennzeichneten Bäumen pflücken. Sonst ist es meist so, dass das Obst einfach auf die Wiesen fällt und dort verrottet. Um die Aktion in den nächsten Jahren noch ausweiten zu können, hat die Hochschule an ihren Standorten außerdem weitere Obstbäume gepflanzt.