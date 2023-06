Aktion gegen Kinderpornografie: Sechs Objekte und Verdächtige in Oberfranken im Visier

Der Aktionstag Weckruf am Dienstag in ganz Bayern war ein Schlag gegen Kinderpornografie. Jetzt hat der Innenminister Einzelheiten zu der großen Polizeirazzia bekannt gegeben. Insgesamt wurden 52 Objekte in Bayern durchsucht. Darunter auch sechs in Oberfranken. Die Zentralstelle Cybercrime der Polizei in Bamberg hat 52 Verdächtige ausgemacht. Gegen alle hätte sich der Verdacht nach einer ersten Auswertung bereits erhärtet, heißt es.

Durchsucht wurden Objekte in Coburg, Bamberg und Bayreuth und in den Landkreisen Bamberg und Coburg. Bayernweit hat die Polizei 2.700 Computer, Laptops Smartphones und andere Speichermedien sichergestellt. Die Auswertung dürfte Wochen dauern.