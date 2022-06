Aktion für den Hochwasserschutz: Ehrenamtliche helfen beim Sandsackfüllen in Naila

Binnen kürzester Zeit wurden kleine Bäche zu reißenden Flüssen. Die Hochwasser im letzten Jahr haben auch die Euroherz-Region getroffen. Die Stadt Naila will sich auf solche punktuelle Starkregenereignisse besser vorbereiten. Dazu hat es eine Aktion mit 30 ehrenamtlichen Helfern von der Feuerwehr und des Nailaer THWs gegeben. Sie haben über 25 Tonnen Sand in anderthalb Tausend Sandsäcke gepackt. Das hat wegen der Sandsackfüllmaschine des Landkreises Hof auch nur zweieinhalb Stunden gedauert, schreibt die Stadt Naila in einer Pressemitteilung.