Aktion für den Frieden: Menschenkette in Hof

Viele Tote, Zerstörte Häuser und immer mehr Berichte über Gräueltaten. Die Bilder und Nachrichten aus der Ukraine sind schockierend. Der Wunsch nach Frieden ist auch hier in unserer Region groß. Genau dieses Zeichen haben am Mittag auch hunderte Schülerinnen und Schüler hier in Hof gesetzt mit einer riesigen Menschenkette durch die Innenstadt.

Andrea Bischoff ist Lehrerin am Schiller-Gymnasium:

Am Schiller-Gymnasium sollen auch weiterhin Friedensaktionen mit den Schülern stattfinden.

