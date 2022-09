Aktion für das Transformationszentrum: Zukunftszug fährt von Leipzig nach Plauen

Die Städte Leipzig und Plauen bewerben sich, unterstützt unter anderem auch von der Stadt Chemnitz, für das Zukunftszentrum für Deutsche Einheit und Europäische Transformation. Die Bewerbung wird begleitet durch einige Aktionen. Morgen fährt beispielsweise der sogenannte „Zukunftszug“ von Leipzig nach Plauen. Der Zug soll die Pläne von Leipzig und Plauen für das Zukunftszentrum und die Transformationserfahrungen beider Städte erfahrbar machen. An Bord sind dann unter anderem auch die beiden Oberbürgermeister sowie weitere Akteure aus Politik, Wissenschaft, Kultur und auch geladene Bürger. Die Stadt Plauen teilt jetzt auch mit, dass es dazu einen Fotowettbewerb gibt. Wer den Zug auf der Strecke sieht, kann ein Foto machen und hochladen. Optisch hebt sich der Zukunftszug demnach von allen anderen Bahnen der Mitteldeutschen Regiobahn (MRB) ab. Die besten Bilder erscheinen dann auf den Webseiten der Städte Plauen und Leipzig.

Abfahrt in Leipzig, Hauptbahnhof am 8. September, 8.58 Uhr, Zwischenhalte in Chemnitz (10.28 Uhr) und Reichenbach (11.38 Uhr). Fahrtstrecke: Leipzig – Borsdorf – Wurzen – Oschatz – Riesa – Döbeln Waldheim – Mittweida – Chemnitz – Hohenstein-Ernstthal – Glauchau – Zwickau – Reichenbach – Plauen.

Ankunft in Plauen, Oberer Bahnhof, 12.19 Uhr.

Wer den Zug auf Strecke mit seiner Fotoausrüstung „erwischt“, kann seine Bilder hier hochladen. Die schönsten werden auf den Seiten der Städte Plauen und Leipzig gezeigt und auch in den Sozialen Netzen präsentiert. Die besten Bilder werden von einer Jury ausgewählt – es gibt drei Preise zu gewinnen.