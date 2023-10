Aktion Bio-Brotbox: Gesundes Frühstück für Grundschule Marktleuthen

Gesunde Ernährung lernen Kinder schon von ihren Eltern. Das beginnt bei der Brotzeit für die Schule, die mal mehr und mal weniger gesund ausfällt. Der Landkreis Wunsiedel will aber möglichst allen Schülern ein gesundes Frühstück ermöglichen. Heute startet deshalb die Aktion „Bio-Brotbox“. An der Grundschule in Marktleuthen bekommen 22 Grundschulkinder gesunde Frühstücksboxen. Die Kinder können selbst auswählen, was in die Box kommt. Die Produkte stammen alle aus biologischem Anbau und werden von regionalen Betrieben kostenlos zur Verfügung gestellt. Ab November folgen Übergaben an weiteren Schulen im Fichtelgebirge.