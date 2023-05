Aktion am Bamberger Reiter: Erzbistum Bamberg zeigt Letzte Generation nicht an

Hier direkt im Sendegebiet haben Aktivisten der Letzten Generation noch keine Straßen blockiert – ihre Aktionen sind trotzdem immer wieder Gesprächsthema. In Bamberg hatten Aktivisten die berühmte Dom-Skulptur „Bamberger Reiter“ mit einer Augenbinde versehen. Wie das Erzbistum Bamberg heute mitteilt, zieht es die Anzeige gegen Mitglieder der Letzten Generation zurück. Am Montag habe man sich ausgetauscht und grundsätzlich teilt die Kirche die Klimaschutzziele. Als Sakralraum ist der Dom aber nicht für politische Demos gedacht.

Schaden haben die Aktivisten am Bamberger Reiter übrigens nicht angerichtet.