Aiwanger gegen Einstufung von Bayern als Corona-Hotspot

Am 2. April laufen die meisten Corona-Beschränkungen aus - wenn der Freistaat nicht doch noch von der neuen Hotspot-Regel Gebrauch (…)

Corona-Regeln bleiben noch: Keine Masken an Grundschulen

Die Corona-Zahlen sind so hoch wie nie zuvor. Dennoch entfallen - so will es die Bundesregierung - fast alle Regeln. Bayern zögert dies (…)