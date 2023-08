Airport Nürnberg: Flugangebot bald noch größer

Wenn ihr in den Urlaub fliegt, dann macht ihr das hier in der Region oft vom Flughafen Nürnberg aus. Jetzt wird das Flugangebot dort ausgeweitet. Das teilt der Airport aktuell mit. Grund dafür ist eine neue Basis von Eurowings am Flughafen. Damit ist durchgehend ein Flugzeug der Airline in Nürnberg stationiert. Dadurch kommt ihr dann von Nürnberg aus noch einfach ans Mittelmeer, den Atlantik oder das Rote Meer, erklärt Pressesprecher Christian Albrecht:

Das neue Flugziel dürfte vor allem für die griechisch-stämmigen Familien in Franken attraktiv sein, so Albrecht weiter.