„Air Defender 23“ über Deutschland: Auswirkungen in der Euroherz-Region

Es kann sein, dass ihr in den nächsten zwei Wochen mehr Flugzeuge am Himmel seht und hört. Die NATO startet heute ihre Verteidigungsübung „Air Defender 23“ im Luftraum über Deutschland. Nach Angaben der Bundeswehr ist das die größte Luftoperationsübung seit es die NATO überhaupt gibt. Es beteiligen sich über 10.000 Soldaten aus 25 Nationen.

Gerade im Vogtlandkreis müsst ihr euch bis zum 23. Juni auf mehr Flugzeuglärm einstellen. Der Landkreis liegt nämlich im Übungsraum Ost. In dem ist jeden Tag eine große Übung geplant, immer zwischen 10 und 14 Uhr. Am Wochenende und in den Nächten soll’s keine Flüge geben. Die Piloten trainieren dann zum Beispiel, wie sie Militärflugzeuge aus den USA schnell nach Deutschland verlegen könnten. Ziel ist es, die Zusammenarbeit zwischen den Nationen und deren Streitkräften zu verbessern. Die Übung ist aber so groß, dass sie Auswirkungen auf den Luftverkehr in ganz Europa hat. Heißt: Wer in den nächsten zwei Wochen mit dem Flugzeug verreist, muss sich auf Verspätungen und längere Flugwege einstellen.