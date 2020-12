AHA satt HOHO: Nikolaus in Hof

Die Kontaktbeschränkungen sind in der Corona-Krise im Moment das zentrale Mittel, damit sich das Virus nicht weiter ausbreitet. Deshalb gelten sie natürlich auch morgen (SO) am Nikolaustag. Darauf machen erneut die bayerische Familienministerin Carolina Trautner und Gesundheitsministerin Melanie Huml aufmerksam.

In Hof kommt der Nikolaus für die Kinder trotzdem in die Stadt: Von halb eins und halb drei backt er morgen Crepes in der Lorenzstraße. Aber auch er erinnert daran: Heuer heißt es statt HOHO – AHA. Mit Abstand Hygiene und Alltagsmaske könnt ihr, liebe Kinder, den Nikolaus also morgen trotzdem treffen.