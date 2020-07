Agilis: Weiter Topnoten für das Bahnunternehmen

100 Punkte, in vielen Tests bedeutet das: volle Punktzahl, besser geht es nicht. So scheinen es im vergangenen Jahr auch die Fahrgäste der Agilis in unserer Region gesehen zu haben. In dem jährlichen Qualitäts-Ranking der Bayerischen Eisenbahngesellschaft hat das Bahnunternehmen in seinem Netz Nord nämlich genau 100 Punkte geholt und damit den ersten Platz in Bayern verteidigt. Seit acht Jahren schon thront das Bahnunternehmen ununterbrochen auf dem Spitzenplatz des Rankings. Die Oberpfalzbahn dagegen hat knapp 10 Punkte eingebüßt und ist vom zweiten auf den dritten Platz gefallen. Ganz unten im Ranking steht der Alex, mit -29,4 Punkten.