agilis-Spendenwettbewerb: Montessori-Kinderhaus Marktleuthen belegt zweiten Platz

Das Montessori-Kinderhaus in Marktleuthen will Kindern lehren, achtsam mit ihrer Umwelt umzugehen. Dabei helfen soll eine eigene Kinder-Gärtnerei, in der die 75 Schützlinge säen, pflanzen und ernten können. Auch ein Schöpfungsgarten soll entstehen. Für das Gartenprojekt bekommt die katholische Einrichtung jetzt finanzielle Unterstützung vom Zugunternehmen agilis. Die Jury des Spendenwettbewerbs „agilis kommt an“ hat das Projekt auf den zweiten Platz gewählt. Daher bekommt das Montessori-Kinderhaus jetzt 1.000 Euro von dem Unternehmen.