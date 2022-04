Aggressiver Reisender: Mann belästigt Frauen im Zug

Ein Zugreisender hat am vergangenen Freitagabend gleich mehrere Frauen sexuell belästigt. Das teilt die Bundespolizeiinspektion Selb heute mit. Der 21-Jährige war im Zug von Regensburg nach Marktredwitz unterwegs. Ein Zugbegleiter hatte die Polizeibeamten telefonisch über das Verhalten des angetrunkenen Mannes informiert. Am Bahnhof in Marktredwitz warteten sie daher schon auf ihn. Der 21-Jährige verhielt sich den Polizisten gegenüber sofort aggressiv. Die Beamten mussten körperliche Gewalt anwenden, um den Mann zu Boden zu bringen und zu fesseln. Einem Beamten biss der Mann sogar in die Schutzhandschuhe. Der 21-jährige Mann wurde in eine Bezirksklinik eingeliefert. Er muss sich nun unter anderem wegen sexueller Belästigung und Körperverletzung verantworten. Die im Zug sexuell belästigten Frauen werden gebeten, sich mit der Bundespolizeiinspektion Selb in Verbindung zu setzen.

Die Telefonnummer in Selb lautet: 09287 / 9651 – 0.

(Symbolbild)