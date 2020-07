Aggressiver Mann: Polizist von Hofer angegriffen

Immer wieder werden auch Polizisten hier in der Region angegriffen. Gestern Abend ist eine Streife in die Gabelsberger Straße in Hof zu einem Streit gerufen worden. Ein Hofer hat mit seiner Freundin gestritten – die Beamten haben ihn daraufhin aus der Wohnung verwiesen. Daran hat er sich aber nicht gehalten und ist kurz vor 23 Uhr zurück gekommen. Dem Ansinnen, etwas aus der Wohnung zu holen, konnten die Beamten aufgrund der gereizten Situation nicht nachkommen. Da er sich uneinsichtig gezeigt hat, haben ihn die Polizisten in Gewahrsam genommen. Beim Einsteigen ins Auto, hat der aggressive Mann die Hand eines Polizisten mit seinem Fuß in die Tür ein. Das hat eine Prellung nach sich gezogen. Außerdem hat er die Polizisten beleidigt. Die Nacht hat er in einer Zelle verbringen müssen – jetzt muss er sich wegen verschiedener Verstöße verantworten.

