Aggressiver 19-jähriger: Junger Mann beleidigt Sicherheitswacht und schlägt Scheibe ein

Fast keine Woche vergeht, ohne dass Beamte, Polizisten oder Rettungskräfte beleidigt werden. Auch am Samstag ist das auch zwei Männern der Sicherheitswacht am Wunsiedler Bahnhof passiert. Sie haben einen 19-jährigen kontrolliert, weil er Alkohol getrunken hat. Da das dort verboten ist, hat ihn die Sicherheitswacht angesprochen. Der junge Mann hat sie daraufhin beleidigt. Die Polizei wurde dazu gerufen. Bevor diese eingetroffen ist, wollte der Mann eine der Sicherheitswächter angreifen. Dieser hat Pfefferspray eingesetzt. Zu einem späteren Zeitpunkt hat der junge Mann auch noch eine Scheibe einer Tür der Polizei in Wunsiedel eingeschlagen. Ein Atemalkoholtest hat einen Wert von rund 1,8 Promille ergeben. Er muss jetzt mit verschiedenen Anzeigen rechnen.

(Symbolbild)