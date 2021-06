Agentur für Arbeit: Virtuelle Ausbildungsbörse für hochfränkische Schüler

In normalen Zeiten gibt es für Schülerinnen und Schüler genügend Ausbildungsbörsen, um sich über ein mögliches Studium oder den gewünschten Beruf zu informieren. Durch Schulschließungen und Kontaktbeschränkungen ist vieles davon ausgefallen. Die Agentur für Arbeit Bayreuth-Hof bietet heute (24.6.) zumindest eine virtuelle Ausbildungs- und Studienbörse an. Im Chat oder per Video können Schüler ab 11 Uhr mit Personalverantwortlichen ins Gespräch kommen. Auch Hochschulen und Berufsfachschulen sind dabei. Mehr Infos findet ihr auf unserer Webseite.

https://www.webmessen.de/ausbildungsboerse-bayreuth-hof