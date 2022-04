Agentur für Arbeit Plauen: Online Buchungen verkürzen Wartezeiten

Die Corona-Pandemie hat die Digitalisierung in einigen Bereichen weiter vorangetrieben. So sind seit Beginn der Pandemie nicht nur Home-Office Möglichkeiten erweitert worden. Auch einige Behördengänge können wir uns nun sparen. Wie die Agentur für Arbeit Plauen mitteilt, können Arbeitslosmeldungen seit Jahresbeginn auch online erfolgen. Dazu braucht ihr einen Personalausweis mit Online-Ausweisfunktion. Außerdem können ab sofort auch Termine für eine persönliche Arbeitslosmeldung online vereinbart werden. Das erspart Wartezeiten in den Eingangsbereichen. Ihr könnt online auch einen telefonischen Rückruf buchen, einen Antrag auf Arbeitslosengeld stellen oder euer Jobsuche-Profil organisieren.

