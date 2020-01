Agentur für Arbeit Bayreuth-Hof: Bilanz und Ausblick

Das neue Jahr ist noch jung – neue Überlegungen haben Platz. Die hat auch die Agentur für Arbeit Bayreuth-Hof. Sie hat jetzt eine Bilanz über das vergangene Jahr gezogen.

Im Moment sind 9100 Menschen im Agenturbezirk Bayreuth-Hof ohne Job. Das ist ein leichter Anstieg im Vergleich zum Dezember 2018, insgesamt ist der Wert aber auf einem niedrigen Niveau. Zum Vergleich: Vor 15 Jahren sind noch 26.000 Menschen arbeitslos gewesen. Um dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken, hat die Agentur für Arbeit im vergangenen Jahr 2019 verschiedenes unternommen. Dargestellt an einem Arbeitstag bedeutet das: Die Agentur trägt dazu bei, dass im Laufe eines solchen Tages zum Beispiel sieben Lehrlinge eine Ausblungsplatz und 41 Arbeitssuchende Beschäftigung finden. Außerdem fördern sie jeden Tag fünf Personen im Thema Weiterbildung, so Sebastian Peine, der Vorsitzende der Geschäftsführung, gegenüber REH. Für das Jahr 2020 hat sich die Agentur auch einiges vorgenommen: So will sie zum Beispiel viele Arbeitslose dazu bringen, einen Berufsabschluss zu erwerben und mit Unternehmen überlegen, wie man die Belegschaft zukunftsfähig machen könne.