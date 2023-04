Agentur für Arbeit: Bald Anmeldeschluss für Girls‘ and Boys‘ Day

Kfz-Mechaniker oder Elektriker sind Beispiele für Berufe, die man früher eher Männern zugeordnet hat. Solche Rollenbilder sollten heutzutage eigentlich überholt sein, schließlich setzen sich auch immer mehr Frauen in früheren Männer-Domänen durch. Der Girls‘ and Boys‘ Day soll jungen Menschen am 27. April geschlechterunabhängig unterschiedliche Berufsbilder näher bringen. Betriebe in der Region öffnen ihre Türen für Schüler ab der fünften Jahrgangsstufe. Anmelden können sich Interessierte nur noch heute.

Anmelden könnt ihr euch hier.