Afrikanische Schweinepest: Maßnahmen auf den Vogtlandkreis ausgeweitet

Die wichtigste Änderung ist, dass die Jagdausübungsberechtigten jetzt von allen in Sachsen erlegten Wildschweinen eine Blutprobe an das Lebensmittelüberwachungs- und Veterinäramt schicken müssen. Das dafür benötigte Probenmaterial und den Untersuchungsantrag erhalten die Jäger dort.

Uns Menschen bereitet eine neue Variante des Corona-Virus Sorgen, die gerade in Südafrika grassiert. In der Tierwelt ist aktuell die Afrikanische Schweinepest auf dem Vormarsch. Mitte Oktober hat es einen Ausbruch im Landkreis Meißen gegeben. Wegen dieses Infektionsherdes hat der Freistaat Sachsen die Bekämpfungsmaßnahmen angepasst und auch auf den Vogtlandkreis ausgeweitet. Dort gibt es laut der Leiterin des Lebensmittel- und Veterinäramtes, Dr. Anne Schilder, aber noch keinen Grund zur Sorge.

Das könnte Sie auch interessieren

Stinkender Einsatz – Butansäureangriff in Oelsnitz

Damit hatte die Eigentümerin eines Büros in Oelsnitz am Donnerstag wohl nicht gerechnet. An der Eingangstüre zum Büro in der (…)

Kontaktnachverfolgung: Gesundheitsamt Vogtlandkreis kommt nicht hinterher

Die Zahl der Corona-Fälle schießt täglich in die Höhe. Das bringt die Gesundheitsämter an ihre Grenzen, so auch die Behörde im (…)

Pflege in Not: Vogtland will Helferpool gründen

Schlechte Arbeitsbedingungen, Ausfälle, eine miese Bezahlung, das Image von unangenehmen Aufgaben: Die Pflege befindet sich schon seit (…)

Corona-Update: Zahlen aus der Region

Bars und Diskos, sowie Kultur- und Freizeiteinrichtungen in Sachsen sind momentan dicht. Nötig sind die Maßnahmen wegen der hohen Zahl (…)

Notfall-Verordnung in Sachsen: Das gilt ab heute in Plauen

Seit heute gelten in Sachsen schärfere Corona-Maßnahmen. Grund ist die neue Corona-Notfall-Verordnung im Freistaat. Die hat auch (…)

Urlaub in der Natur: Durch Corona im Vogtland immer beliebter

Urlaub in der Natur erlebt in der Corona-Pandemie einen Boom – wohl auch deshalb, weil im Freien das Risiko sich zu infizieren, (…)