Affenpocken-Fälle in Europa: Experten erwarten keine pandemische Ausbreitung

Obwohl sich aktuell wieder weniger Menschen mit dem Corona-Virus infizieren, ist die Pandemie noch nicht vorbei. Gleichzeitig gibt es jetzt aber eine ganz andere Krankheit, die einigen Sorgen bereitet: Am vergangenen Freitag ist der erste Fall einer Affenpocken-Infektion in Deutschland bestätigt worden. Auch in vielen anderen Europäischen Ländern haben sich schon Menschen infiziert. Einige Menschen befürchten, dass uns nun eine weitere Pandemie bevorsteht.

Laut Einschätzung des Hofer Amtsarztes Dr. Gerhard Fleißner, ist damit aktuell nicht zu rechnen. Das Affenpockenvirus hat sich bisher – anders als das Corona-Virus – hauptsächlich endemisch, also örtlich begrenzt, ausgebreitet. Der Großteil der Menschen hätte bei einer Ansteckung auch nur einen milden Verlauf und würde sich innerhalb einiger Wochen wieder komplett von der Erkrankung erholen. Außerdem gibt es bereits einen Pocken-Impfstoff in der Europäischen Union, der auch gegen das Affenpockenvirus schützt. Momentan wird überprüft, ob und für welche Zielgruppe eine Impfung empfohlen werden kann.