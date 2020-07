AfD vs. DJV: Ermittlungen wegen Nötigung laufen

Das Vorgehen gegen einen freien Journalisten bei einer Parteiveranstaltung der AfD am vergangenen Donnerstag in Plauen war offenbar nicht so harmlos, wie es der Plauener AfD-Landtagsabgeordnete Frank Schaufel geschildert hatte. Im Internet kursierende Filmaufnahmen dokumentieren, wie sich AfD-Mitglieder und Sympathisanten mit dem 28-Jährigen zunächst ein Wortgefecht liefern und schließlich handgreiflich werden. Der Staatsschutz ermittelt gegen fünf AfD-Leute wegen Nötigung – darunter ist laut Polizei mindestens ein Kreisrat der AfD. Der Deutsche Journalistenverband spricht von einem „heftigen Vorgehen“ und hält der AfD eine „Missachtung der Presse- und Berichterstattungsfreiheit“ vor. Die AfD spricht dagegen von „rechtmäßig ausgeübtem Hausrecht“.