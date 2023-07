AfD-Veranstaltung: Bürgerdialog in Hof

Den Sommer nutzen die Parteien, um vor der Landtagswahl auf sich aufmerksam zu machen. Gestern war der bayerische Grünen-Chef in der Region, heute plant die AfD eine Veranstaltung. Am Abend kommt der Bamberger Landtagsabgeordnete Jan Schiffers zu einem Bürgerdialog nach Hof. Unter anderem soll es einen Bericht aus dem Untersuchungsausschuss zu den Maskendeals während der Corona-Pandemie geben. Auch der Hofer Landtagskandidat Oliver Koller stellt sich vor. Beginn ist um 19 Uhr im Hotel am Kuhbogen.