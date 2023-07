Der AfD Kreisverband Hof Stadt und Land lädt am Abend zum EU-Stammtisch ins Hotel am Kuhbogen in Hof ein. Mit dabei sind ab 19 Uhr der Landtagskandidat Oliver Koller und die Abgeordnete des Europäischen Parlaments Dr. Sylvia Limmer. Neben einem Bericht aus dem EU-Parlament steht auch ein Referat zum Thema Corona auf dem Programm.