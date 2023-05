AfD-Kandidaten scheitern erneut bei Wahlen für Ämter

Das völkisch-nationale Lager hat in der Bayern-AfD offenbar immer stärker das Sagen. Das zeigt die Auswahl der Spitzenkandidaten. (…)

Berlin: Verantwortung für Stammstrecke bei Bayern und Bahn

In München versucht ein Untersuchungsausschuss aufzuklären, warum die zweite S-Bahn-Stammstrecke in der Landeshauptstadt so aus dem (…)