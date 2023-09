Die Union bleibt in Umfragen ganz vorne. Doch die AfD holt auf. Sie ist nicht die einzige Partei, die Prozentpunkte zulegt. (…)

AfD in Umfragen klar zweitstärkste Kraft

In gut einem Jahr sind in Sachsen die nächsten Landtagswahlen. Die Umfragewerte der Parteien zeigen derzeit einen klaren Wähler-Favoriten. (…)

AfD in Sachsen bei 35 Prozent – deutlich vor der CDU

Söder zu Asyl-Vorstoß: «Lampedusa kennt keine Landtagswahl»

In drei Wochen wird in Bayern gewählt - und die CSU liegt in Umfragen hinter ihren eigenen Erwartungen und Ansprüchen zurück. Nun hat (…)