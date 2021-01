AfD in der Hofer Freiheitshalle: Stadt spendet Mieteinnahmen

Die AfD trifft sich heute in der Hofer Freiheitshalle. Darauf reagiert die Stadt Hof: In einer aktuellen Mitteilung betont Oberbürgermeisterin Döhla, dass die Stadt die Mieteinnahmen von 600 Euro aus der Veranstaltung heute Abend spenden möchte. Döhla sagt wörtlich, dass die Stadt Hof keine Einnahmen erzielen will, wenn völkisches Gedankengut ausgebreitet wird. Die Spende soll in eine Broschüre fließen, die Flüchtlinge in Hof unterstützt. Die möchte die Volkshochschule Hofer Land zum Diversity Day am 18. Mai herausbringen. Dass gerade in der Freiheitshalle, die ihren Namen seit April 1945 trage und die Freiheit vom Nationalsozialismus meine, fremdenfeindliche und volksverhetzende Reden geschwungen werden, sei schwer erträglich, so die Oberbürgermeisterin weiter.

(Symbolbild)