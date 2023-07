AfD im Aufwind: Demokratische Parteien sollen sich auf Sachpolitik konzentrieren

In Sachsen-Anhalt stellt die AfD erstmals einen hauptamtlichen Bürgermeister. Im Landkreis Sonneberg in Thüringen gibt es den ersten AfD-Landrat Deutschlands. Für Martin Becher, den Leiter der Projektstelle gegen Rechtsextremismus am Evangelischen Bildungszentrum in Bad Alexandersbad, ist das nicht überraschend. Die Entwicklung zeichne sich schon länger ab, so Becher im Gespräch mit Radio Euroherz. Schuld seien vor allem Aufreger-Themen, an denen sich auch demokratische Parteien im Wahlkampf immer wieder bedienen.

Die demokratischen Parteien sollten sich deshalb wieder mehr auf die Sachpolitik konzentrieren.

…so Martin Becher.