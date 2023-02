AfD-Bezirksverband Oberfranken: 3. Europäisches Kommunalpolitisches Forum in Hof

Die AfD ist eigentlich eine EU-skeptische Partei. Mit anderen rechten Parteien Europas sucht sich aber offenbar den „patriotischen Schulterschluss“, wie es die Partei bezeichnet. Der AfD Bezirksverband Oberfranken hält in der Hofer Freiheitshalle heute das 3. Kommunalpolitische Forum ab. Mit dabei ist auch Markus Buchheit. Er ist Abgeordneter im Europäischen Parlament für den AfD Kreisverband Ingolstadt-Eichstätt. Bei der Veranstaltung in der Freiheitshalle wird auch in andere Staaten geschaut. Als Referenten sind Politiker rechtspopulistischer Parteien aus Österreich, Bosnien-Herzigowina, Serbien und der Slowakei dabei. Die Veranstaltung in der Hofer Freiheitshalle geht von 10 bis 17 Uhr.