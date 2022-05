Ärztliche Sorgfaltspflicht verletzt: Ehemalige Chefärztin einer Bad Stebener Klinik verurteilt

Das Amtsgericht Hof hat eine ehemalige leitende Ärztin der Alexander-Von-Humboldt-Klinik in Bad Steben zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr und drei Monaten verurteilt. Die Ärztin soll im August 2019 maßgeblich Schuld an dem Tod einer Patientin gewesen sein.

Eine damals 74 Jahre alte Patientin war in Folge eines Herzinfarkts zur Reha in die Klinik in Bad Steben eingewiesen worden. Die Patientin litt zudem an einigen Vorerkrankungen. Während ihres Aufenthalts in der Klinik, hatte sich ihr Zustand zunehmend verschlechtert. Die zuständige Ärztin stellte jedoch nur Ferndiagnosen per Telefon. Erst als die Patientin verrenkt in ihrem Bett gelegen hatte, ist die Ärztin zur Behandlung an das Bett der Patientin gekommen und hat schließlich den Notarzt gerufen. Im Klinikum Kulmbach stellten die Ärzte fest, dass die Niere der Patientin seit Tagen nicht mehr funktionierte. Außerdem litt sie an einer Lungenentzündung. Trotz intensiver Maßnahmen verstarb die 74-jährige kurze Zeit später. Dafür muss sich die ehemalige Chefärztin nun verantworten. Die Strafe von einem Jahr und drei Monaten Haft hat die Ärztin allerdings gegen eine Auflage von 5000 Euro zur Bewährung aussetzen können.