Ärzteprozess in Hof: Revision gegen das Urteil

In der vergangenen Woche hat das Landgericht Hof zwei ehemalige Ärzte des Hofer Sana Klinikums wegen fahrlässiger Tötung zu recht hohen Geldstrafen verurteilt. Nachdem die Tagessätze bei beiden über 91 Sätzen liegen, wären die beiden Ärzte nach dem Urteil offiziell vorbestraft. Wie das Landgericht Hof auf Anfrage mitteilt, haben die Verteidiger der beiden Angeklagten nun Revision gegen das Urteil vom 27. September eingelegt. Das Gericht wird das Urteil jetzt schriftlich niederlegen und es anschließend an die Verteidiger zustellen. Sie müssen dann die Rechtsmittel begründen. Es geht um eine Operation aus dem Jahr 2017. Bei einem Eingriff mit einem Laser war es zu einer Verpuffung gekommen. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass es am Sauerstoff lag, den die beiden Ärzte vorher nicht heruntergeregelt hatten.