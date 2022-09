Ärztemangel im Landkreis Wunsiedel: Gesundheitsregion begrüßt ersten Stipendiaten

Jungen Menschen zieht es zum Arbeiten oft nicht in den ländlichen Raum, sondern in größere Städte. Das heißt aber auch, dass die Ärzte auf dem Land älter werden, irgendwann in den Ruhestand gehen und keinen Nachfolger haben. Der Landkreis Wunsiedel will mit einem Stipendienprogramm dagegen vorgehen. Jetzt hat die Gesundheitsregion den ersten Stipendiaten begrüßt. Er studiert im achten Semester in Erlagen Humanmedizin und hat nun den entsprechenden Vertrag unterschrieben. Bis zum Ende seines Studiums bekommt er von der Gesundheitsregion nun finanzielle und praktische Unterstützung. Im Gegenzug verpflichtet sich der junge Familienvater aus Weißenstadt dazu, nach seiner Facharztausbildung mindestens fünf Jahre lang im Landkreis Wunsiedel zu praktizieren.