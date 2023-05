Ärztemangel: Hofer LINKE-Stadtrat will kommunales MVZ

Kinder groß zu ziehen, hält für die meisten Eltern ohnehin schon einige Stresssituationen bereit. Der Kampf um einen Kita-Platz kommt noch oben drauf, für Verzweiflung sorgt mittlerweile aber auch die Suche nach einem Kinderarzt. In Schwarzenbach am Wald hört die Kinderärztin zum Monatsende auf. Bedeutet noch mehr Arbeit für die umliegenden Kinderärzte oder: Eltern stehen gar ohne Kinderarzt da. Einen Vorstoß will Janson Damasceno da Costa e Silva, Hofer Stadtrat von DIE LINKE, wagen.

Er möchte, dass die Stadtverwaltung prüft, ob sie nicht mit dem Landkreis zusammen ein Medizinisches Versorgungszentrum betreiben kann. Sprich ein kommunales und damit eigenständiges MVZ, das nicht einzig und allein gewinnorientiert arbeitet. Die Stadt soll prüfen, ob es Fördermittel für so ein Vorhaben gibt und ob dabei ein Stipendium für angehende Ärzte möglich ist. Der Linken-Stadtrat begründet das mit der Tatsache, dass viele junge Ärzte lieber angestellt statt selbstständig sein wollen. Für junge Familien wiederum ist eine ordentliche medizinische Versorgung ein wichtiger Standortfaktor, um hier zu leben.