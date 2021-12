Ärztemangel bekämpfen: Stipendienprogramm in Wunsiedel

Für den Weg zum Hausarzt müssen die Menschen gerade in ländlichen Räumen oft längere Strecken zurücklegen, weil es auch immer weniger Ärzte auf dem Land gibt.

Der Landkreis Hof fördert zum Beispiel Medizinstudenten durch ein Stipendienprogramm.

Ein gleiches Programm gibt es auch im Landkreis Wunsiedel durch die dortige Gesundheitsregion Plus. Nina Ziesel von der Gesundheitsregion Plus:

Ein Stipendium für ein englischsprachiges Studium ohne NC findet in Kroatien statt. Von den 75.000 Euro Gesamtkosten übernimmt der Landkreis 45.000 Euro.

Ein zweites Stipendium in Deutschland findet mit NC statt. Hier zahlt der Landkreis monatlich 500 Euro dazu. Neben der Förderung gibt es auch einen Hausarzt, der als Mentor für den Studenten agiert.

Bewerben können sich Interessierte noch bis 13. Januar. Die Studenten verpflichten sich nach der Ausbildung mindestens fünf Jahre als Hausarzt im Fichtelgebirge tätig zu sein.