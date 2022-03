Ärztekammer fordert: In Innenräumen weiter nur mit Maske

Die bayerische Landesärztekammer fordert, dass auch weiterhin in Innenräumen Masken zum Schutz vor Corona getragen werden. «Die Ärztinnen und Ärzte arbeiten seit Monaten am Limit, um die fünfte Welle der Pandemie zu bewältigen. Durch die wieder ansteigenden Infektionszahlen sind die Praxen der niedergelassenen Ärzte enorm belastet bis hin zu Praxisschließungen durch erkranktes Personal», teilte Kammer-Präsident Gerald Quitterer am Dienstag in München mit. «Auch im klinischen Bereich sind die Stationen wieder voll belegt.» In dieser Lage müsse man von Lockerungen «Abstand nehmen».

Das Tragen von Schutzmasken sei eine sehr wirksame Maßnahme, um das Infektionsgeschehen einzudämmen. «Bis die Lage unter Kontrolle ist, sollte die Maskenpflicht in öffentlichen Innenräumen deshalb unbedingt beibehalten werden.»