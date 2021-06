Änderungen im ÖPNV: Bürgerbus im Frankenwald fährt wieder

In den letzten Monaten war es schwierig mit dem Bus von A nach B zukommen. Entweder wurden die Linien reduziert, oder die Busse sind gar nicht mehr gefahren. Nachdem sich die Corona-Lage entspannt hat, ändert sich die Situation im ÖPNV wieder. In Hof fahren die Stadtbusse seit gestern (7.6.) wieder im 15- oder 30-Minuten-Takt, und in Bad Steben und Lichtenberg geht der Bürgerbus ab heute wieder an den Start. Es gibt auch keine Änderungen im Fahrplan. Damit das so bleibt suchen die Stadt Lichtenberg und der Markt Bad Steben weiter ehrenamtliche Fahrer oder Fahrerinnen. In Hof könnt ihr ab heute sogar ein neues Fortbewegungsmittel nutzen. Die autonomen Shuttles transportieren ab sofort auch Fahrgäste.