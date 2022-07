Änderungen Hofer Volksfest: Hilfe von weiteren Betreiber

In den vergangen Wochen haben sich viele Hofer gefragt, wie das Hofer Volksfest in diesem Jahr aussehen wird. Nachdem die Stadt am Anfang auf ein Bierzelt gesetzt hat, gibt es nun doch einen offenen Biergarten. Dafür hat sich die Stadt mit dem Fest-Betreiber Patrick Ulrich zusammengesetzt und ein Konzept entwickelt. Insgesamt 3500 Plätze soll der Biergarten haben, wovon rund 1500 mit Zelten und Schirmen überdacht werden. Um das ganze zu realisieren, hat sich Ulrich Hilfe vom Aussteller und Festbetreiber Oliver Krems geholt:

Durch die zusätzliche Hilfe wird es zum Volksfest nun doch Bedienungen geben. Dafür hat Krems seine Kontakte spielen lassen und Unterstützung aus ganz Deutschland geholt. Durch die kurzfristige Planungszeit von zwei Wochen kann es laut Ulrich in diesem Jahr keine Reservierung geben. Mit den steigenden Preisen für Lebensmittel kostet die Maß in diesem Jahr 10,20 Euro.