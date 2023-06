Änderungen beim Heizungsgesetz: HWK Oberfranken begrüßt Einigung der Ampel

Die Atomkraftwerke sind abgeschaltet, erneuerbare Energien müssen noch ausgebaut werden. Wie genau sieht die Energiezukunft in der (…)

Energiezukunft in der Region: Experten informieren im Bayernwerk-Kundencenter Naila

Falls ihr wieder vermehrt Hubschrauber am Himmel seht, dann liegt das daran, dass es aktuell wieder sehr trocken in Oberfranken ist. (…)

Waldbrandgefahr in der Region: Regierung von Oberfranken ordnet Luftbeobachtung an

Sinkende Energiepreise: Bei Grundversorgern erst später spürbar

Seit einigen Wochen sinken die Preise an den Energiebörsen, jetzt kommen sie auch bei den Strom- und Gaskunden an. In den kommenden (…)