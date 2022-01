Ältester männlicher Gorilla der Welt in den USA gestorben

Danville (dpa) – Die Polizei im US-Bundesstaat Pennsylvania hat nach einem Autounfall nach mehreren Affen gesucht. In den Unfall (…)

Washington/Berlin/Moskau (dpa) – Ein russischer Einmarsch in die Ukraine könnte angesichts der massiven Truppenpräsenz in der (…)

Washington (dpa) – Die Vorsitzende des US-Repräsentantenhauses, die Demokratin Nancy Pelosi, will sich bei der Wahl im November (…)

Mehr als 220 neue Arten in einem Jahr am Mekong entdeckt

Bangkok (dpa) – In den Anrainerstaaten des Mekong in Südostasien haben Wissenschaftler aus aller Welt in nur einem Jahr 224 (…)