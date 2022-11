Adventssamstage & Weihnachten: Kostenloses Parken in Marktredwitzer Innenstadt

In Hof und Plauen läuft der Weihnachtsmarkt schon. Ab morgen (Donnerstag) startet auch der Marktredwitzer Adventszauber. Der ist an den vier Adventswochenenden jeweils von Donnerstag bis Sonntag geöffnet. An den vier Adventssamstagen und an Weihnachten dürft ihr außerdem kostenfrei im Markt, also im Bereich der Fußgängerzone, parken, teilt die Stadt mit. Die Begründung der Stadt: „Kostenfreies Parken kurbelt die Kauflust an.“ Daher hofft die Stadt, dass die Aktion den Kunden aber auch den Händlern zu gute kommt.