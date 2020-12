Adventsmärktla: Weihnachtsstimmung in Schwarzenbach an der Saale

Auch wenn die Weihnachtsmärkte heuer ausfallen, soll die Vorfreude auf Weihnachten nicht zu kurz kommen. In Schwarzenbach an der Saale gibt es das „Adventsmärktla“. Jeden Donnerstag bis Sonntag stehen zwei Buden auf dem Parkplatz des Edeka-Marktes in der Kirchenlamitzer Straße. Verschiedene Händler bieten neben den klassischen Weihnachtsartikeln und Süßigkeiten auch Handarbeiten oder Bücher an. Auf dem festlich geschmückten Platz findet ihr auch heute (DO) wieder Produkte: Ab 10 Uhr sind die Buchhandlung seitenWeise mit Rosner-Lebkuchen und Melanie Sasse mit ihrer mobilen Schauwerkstatt vor Ort. Während des Besuchs gelten die allgemeinen Hygieneregeln.