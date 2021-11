Adventskalender: Angebote in Hofer Heimatläden

Lange dauert es nicht mehr bis wir das erste Türchen am Adventskalender öffnen dürfen. Es muss aber nicht immer Schokolade sein. 24 Heimatläden aus dem Landkreis Hof haben sich wieder zusammengetan und ihren eigenen Adventskalender gestartet. Ab dem 1. Dezember erwarten die Kunden Rabatte, Geschenke oder besondere Angebote. Die Aktion geht bereits in die dritte Runde. Den Adventskalender könnt ihr euch ab sofort kostenlos in den teilnehmenden Heimatläden holen. Alle Angebote und die Einzelhändler in der Region findet ihr hier.