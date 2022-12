Adventsfeier im Landratsamt Tirschenreuth: Spenden für AWO-Kreisverband

Gerade in der Zeit vor Weihnachten wollen viele Menschen anderen etwas Gutes tun und diejenigen unterstützen, die Hilfe besonders benötigen. Im Rahmen ihrer Adventsfeier haben die Mitarbeiter des Landratsamtes in Tirschenreuth deswegen Spenden gesammelt. Die gehen an die Aktion „Kinder in Not“ des AWO-Kreisverbands Tirschenreuth. Die Aktion unterstützt bedürftige Kinder und Familien im Landkreis. Insgesamt 1.138 Euro sind bei der Feier zusammengekommen. Landrat Roland Grillmeier hat die Summe dann noch auf 1.200 Euro aufgestockt.