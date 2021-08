Adorf: Senior bleibt im Schlamm stecken

Was starker Regen anstellen kann, hat das Hochwasser Mitte Juli gezeigt. Aber auch weniger Niederschlag kann schon gefährlich sein. Das hat jetzt ein Mann in Adorf feststellen müssen. Der 81-Jährige ist gestern Nachmittag am Ufer der Weißen Elster entlang spaziert. Der Boden war durch die Regenfälle so aufgeweicht und sumpfig, dass der Mann im Boden steckengeblieben ist. Aus eigener Kraft konnte sich der 81-Jährige nicht mehr befreien. Andere Spaziergänger haben seine Hilferufe gehört, und die Polizei verständigt. Die Beamten haben den Mann schließlich aus dem Schlamm gezogen. Sie haben den 81 Jahre alten Mann an den Rettungsdienst übergeben.