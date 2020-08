Adorf: Betreten von Aussichtsturm verboten

Die Stadt Adorf im Vogtland warnt vor dem unbefugten Betreten des neuen Aussichtsturms in Remtengrün. Die Arbeiten sind nach Angaben von Stadtbaumeister Mario Beine noch nicht abgeschlossen, das Gelände direkt am Turm aus diesem Grund nach wie vor mit Bauzäunen abgesperrt. Dennoch wurden bereits Menschen beobachtet, die in der Dunkelheit mit Taschenlampen bewaffnet den Zaun überwanden und auf den Turm kletterten. Das sei verboten und gefährlich, hieß es aus dem Rathaus. Der neue, 20 Meter hohe stählerne Turm wird in zweieinhalb Wochen eingeweiht und bleibt vorher für Besucher gesperrt.

