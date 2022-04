Adler Mannheim erzwingen fünftes Halbfinale gegen Eisbären

Die Adler Mannheim haben in der Deutschen Eishockey Liga ein fünftes Halbfinalspiel gegen Titelverteidiger Eisbären Berlin erzwungen.

Die Mannschaft von Trainer Bill Stewart gewann das vierte Playoff-Spiel gegen den Hauptrundensieger 4:3 (1:1, 2:2, 1:0) und glich damit nach einem 0:2-Serienrückstand zum 2:2 aus. Am 28. April kommt es in Berlin zum entscheidenden Spiel um den Einzug ins Playoff-Finale um die deutsche Eishockey-Meisterschaft.

In einer spannenden Begegnung vor 11.512 Zuschauern schoss Nationalstürmer Markus Eisenschmid (53. Minute) den entscheidenden Treffer. Zuvor waren Auswahlkollege Matthias Plachta (6.), Borna Rendulic (37./Penalty) und Nigel Dawes (39.) für die Gastgeber erfolgreich. Zachary Boychuk (19. Minute), Kevin Clark (35.) und Kai Wissmann (40.) trafen für Berlin.

Die ersten beiden Halbfinal-Aufeinandertreffen zwischen den beiden Traditionsclubs hatten die Eisbären für sich entschieden. Am Sonntag zuvor hatten die Mannheimer 5:3 in Berlin gesiegt, nun dürfen sie auf die komplette Wende der Best-of-five-Serie hoffen. Das Playoff-Finale gegen den EHC Red Bull München beginnt am Samstag. Die Münchner hatten sich mit drei Siegen in drei Spielen gegen die Grizzlys Wolfsburg im Halbfinale durchgesetzt.