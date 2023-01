Adler-Kracht-Kunstwerk im Plauener Rathaus: Zwei weitere Flächen entdeckt

Lange ist es verborgen gewesen – bis die Sanierung im Neuen Rathaus in Plauen begonnen hat. Ein Kunstwerk von Karl-Heinz Adler und Friedrich Kracht ist seit September 2021 wieder freigelegt und sichtbar. Wie die Stadt Plauen jetzt mitteilt, hat sie jetzt zwei weitere Flächen mit dem Kunstwerk entdeckt. Sie befinden sich hinter der Eingangstür zum Foyer und waren unter Putz versteckt. Die beiden Flächen will die Stadt nun ebenfalls in die Restaurierung mit einbeziehen. Die Verantwortlichen der Gebäude- und Anlagenverwaltung sind zuversichtlich, dass die Arbeiten bis zum Frühjahr abgeschlossen sind. Und das, obwohl die Arbeiten wegen der Witterungsbedingungen immer wieder stocken.